Ausblick: Klaveness Combination Carriers AS Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Klaveness Combination Carriers AS Registered wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,196 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,85 NOK je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 39,5 Millionen USD für Klaveness Combination Carriers AS Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 778,5 Millionen NOK erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,549 USD, gegenüber 14,52 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 166,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,99 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at