Klaveness Combination Carriers AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PK8E / ISIN: NO0010833262
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Klaveness Combination Carriers AS Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Klaveness Combination Carriers AS Registered wird am 13.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,171 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Klaveness Combination Carriers AS Registered 1,65 NOK je Aktie eingenommen.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 39,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 645,9 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,575 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 14,52 NOK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 162,9 Millionen USD, gegenüber 2,99 Milliarden NOK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
