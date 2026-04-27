Klaveness Combination Carriers AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2PK8E / ISIN: NO0010833262

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27.04.2026 07:01:06

Ausblick: Klaveness Combination Carriers AS Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Klaveness Combination Carriers AS Registered wird sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,260 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Klaveness Combination Carriers AS Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,780 NOK in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 45,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 598,9 Millionen NOK erzielt wurde.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,07 USD, gegenüber 5,82 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 218,0 Millionen USD im Vergleich zu 2,48 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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