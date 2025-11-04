Klaviy a Aktie
WKN DE: A3ERTW / ISIN: US49845K1016
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Klaviyo A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Klaviyo A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
21 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,140 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 299,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 27,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 235,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,583 USD aus. Im Vorjahr waren -0,170 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 22 Analysten im Durchschnitt 1,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 937,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
