Klaviy a Aktie
WKN DE: A3ERTW / ISIN: US49845K1016
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Klaviyo A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Klaviyo A wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 21 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,173 USD je Aktie gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 20 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 380,0 Millionen USD – ein Plus von 22,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Klaviyo A 310,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,824 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,110 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,23 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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