Ausblick: Klaviyo A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Klaviyo A wird am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,198 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Klaviyo A -0,050 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 21 Analysten von einem Zuwachs von 24,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 348,6 Millionen USD gegenüber 279,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,827 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,51 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at