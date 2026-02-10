Klaviy a Aktie

WKN DE: A3ERTW / ISIN: US49845K1016

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Klaviyo A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Klaviyo A wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 22 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,171 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,100 USD je Aktie vermeldet.

Klaviyo A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 334,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 270,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,648 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,170 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,22 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 937,5 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Klaviyo Inc Registered Shs Series-A-

Analysen zu Klaviyo Inc Registered Shs Series-A-

Aktien in diesem Artikel

Klaviyo Inc Registered Shs Series-A- 21,12 7,26% Klaviyo Inc Registered Shs Series-A-

