Ausblick: Klaviyo A präsentiert Quartalsergebnisse

Klaviyo A wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,190 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,090 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Klaviyo A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 362,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 293,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 23,53 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD im Vergleich zu -0,110 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 1,52 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at