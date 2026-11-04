KLX Energy Services Holdings Aktie
WKN DE: A2QAHR / ISIN: US48253L2051
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: KLX Energy Services gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KLX Energy Services äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,350 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 9,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 182,5 Millionen USD gegenüber 166,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -1,180 USD je Aktie, gegenüber -4,100 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 664,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 636,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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