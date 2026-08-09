Ausblick: KLX Energy Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KLX Energy Services stellt am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,820 USD gegenüber -1,040 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent auf 167,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 159,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -3,150 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -4,120 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 666,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 636,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at