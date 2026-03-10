Ausblick: KLX Energy Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KLX Energy Services äußert sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass KLX Energy Services für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,800 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 165,5 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 157,7 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -3,650 USD aus, während im Fiskalvorjahr -3,270 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 637,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 709,3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at