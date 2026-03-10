KLX Energy Services Holdings Aktie
WKN DE: A2QAHR / ISIN: US48253L2051
|
10.03.2026 07:01:06
Ausblick: KLX Energy Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KLX Energy Services äußert sich am 11.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass KLX Energy Services für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,800 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,900 USD je Aktie erwirtschaftet.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 4,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 165,5 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 157,7 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -3,650 USD aus, während im Fiskalvorjahr -3,270 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 637,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 709,3 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLX Energy Services Holdings Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: KLX Energy Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: KLX Energy Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: KLX Energy Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu KLX Energy Services Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|KLX Energy Services Holdings Inc Registered Shs
|2,16
|-4,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.