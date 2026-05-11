Ausblick: KLX Energy Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KLX Energy Services wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -24,600 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,620 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 146,5 Millionen USD – ein Minus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KLX Energy Services 154,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -63,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -4,120 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 648,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 636,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at