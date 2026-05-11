KLX Energy Services Holdings Aktie
WKN DE: A2QAHR / ISIN: US48253L2051
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: KLX Energy Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KLX Energy Services wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -24,600 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,620 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 146,5 Millionen USD – ein Minus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KLX Energy Services 154,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -63,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -4,120 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 648,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 636,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KLX Energy Services Holdings Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: KLX Energy Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.03.26
|Ausblick: KLX Energy Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)