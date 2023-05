Ausblick: KLX Energy Services zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

KLX Energy Services präsentiert in der am 10.05.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2023 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,485 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,911 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 227,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 49,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 152,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,87 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,270 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 988,8 Millionen USD, gegenüber 781,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

