Knaus Tabbert Aktie
WKN DE: A2YN50 / ISIN: DE000A2YN504
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Knaus Tabbert gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Knaus Tabbert wird am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,410 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Knaus Tabbert noch ein Verlust pro Aktie von -2,730 EUR in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 220,0 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 197,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,673 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -4,630 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,01 Milliarden EUR, gegenüber 1,08 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
