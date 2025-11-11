Ausblick: Knaus Tabbert gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Knaus Tabbert wird am 12.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,410 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Knaus Tabbert noch ein Verlust pro Aktie von -2,730 EUR in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 220,0 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 11,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 197,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,673 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -4,630 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,01 Milliarden EUR, gegenüber 1,08 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

