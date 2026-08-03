Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution Aktie

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WKN DE: A3D9TQ / ISIN: US4988941047

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Knife River informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Knife River öffnet am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Knife River 0,890 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Knife River in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 931,4 Millionen USD im Vergleich zu 833,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,30 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,76 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,43 Milliarden USD, gegenüber 3,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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