Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution Aktie

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WKN DE: A3D9TQ / ISIN: US4988941047

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Knife River stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Knife River wird am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,409 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Knife River noch ein Verlust pro Aktie von -1,210 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Knife River in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 387,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 353,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,20 USD aus. Im Vorjahr waren 2,76 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 3,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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