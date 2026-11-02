Knife River Corporation Registered Shs When Issued Ex-Distribution Aktie

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WKN DE: A3D9TQ / ISIN: US4988941047

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Knife River stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Knife River lässt sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Knife River die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,60 USD. Dies würde einem Zuwachs von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Knife River 2,52 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,30 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,51 USD, gegenüber 2,76 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,43 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,15 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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