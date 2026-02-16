Ausblick: Knife River verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Knife River wird am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,402 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,47 Prozent auf 726,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 657,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,55 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,12 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 2,90 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at