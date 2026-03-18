Knight Therapeutics Aktie
WKN DE: A1XE7A / ISIN: CA4990531069
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18.03.2026 07:01:06
Ausblick: Knight Therapeutics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Knight Therapeutics wird am 19.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,004 CAD gegenüber 0,110 CAD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 22,02 Prozent auf 118,2 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 96,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,124 CAD, gegenüber 0,040 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 435,5 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 371,3 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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