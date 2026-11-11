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WKN DE: A40JYC / ISIN: US49907V2016

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Knightscope A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Knightscope A wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,550 USD gegenüber -0,980 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 182,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Knightscope A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,525 USD im Vergleich zu -4,000 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 33,1 Millionen USD, gegenüber 11,3 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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