Ausblick: Knorr-Bremse präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Knorr-Bremse wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,287 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Knorr-Bremse noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Knorr-Bremse im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,26 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,91 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 0,750 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 9,22 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,53 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at