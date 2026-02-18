Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWTB / ISIN: US4991801071

18.02.2026 07:01:06

Ausblick: Knorr-Bremse stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Knorr-Bremse wird am 19.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,262 USD. Dies würde einem Zuwachs von 773,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Knorr-Bremse 0,030 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,12 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Knorr-Bremse für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,26 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,09 USD je Aktie, gegenüber 0,750 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 15 Analysten durchschnittlich auf 9,14 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 8,53 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

