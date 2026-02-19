Knorr-Bremse Aktie

Knorr-Bremse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006

Expertise 19.02.2026 11:41:00

Ausblick: Knorr-Bremse zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Knorr-Bremse zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die kommende Knorr-Bremse-Bilanz.

Knorr-Bremse präsentiert in der am 19.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,897 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Knorr-Bremse ein EPS von 0,100 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,93 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Minus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,99 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,76 EUR, gegenüber 2,76 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 7,81 Milliarden EUR im Vergleich zu 7,88 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

