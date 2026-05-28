KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests Aktie
WKN DE: A1T9FV / ISIN: MHY481251012
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28.05.2026 07:01:06
Ausblick: KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests äußert sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,304 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 90,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 84,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,470 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 368,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 364,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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