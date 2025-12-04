Ausblick: KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests präsentiert am 05.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,244 USD gegenüber -0,110 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 88,3 Millionen USD – ein Plus von 15,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests 76,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,956 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 348,2 Millionen USD, gegenüber 318,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at