Ausblick: KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests lädt am 04.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,200 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll KNOT Offshore Partners LP Partnership Interests nach den Prognosen von 2 Analysten 93,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 87,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,673 USD, gegenüber 0,470 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 375,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 364,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at