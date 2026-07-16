Ausblick: Knowit AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Knowit AB stellt am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,418 SEK je Aktie gegenüber 0,020 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 4,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,42 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,49 Milliarden SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,87 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -10,430 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,59 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,80 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at