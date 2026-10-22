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WKN: 931236 / ISIN: SE0000421273

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Knowit AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Knowit AB präsentiert am 23.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,391 SEK gegenüber 0,720 SEK im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Knowit AB nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 1,21 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,22 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,19 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -10,430 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,60 Milliarden SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,80 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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