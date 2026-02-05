Ausblick: Knowit AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Knowit AB stellt am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,54 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,69 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,43 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,54 Milliarden SEK – ein Minus von 6,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Knowit AB 1,64 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,83 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,88 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 5,85 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 6,42 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at