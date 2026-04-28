Knowit AB Aktie
WKN: 931236 / ISIN: SE0000421273
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Knowit AB zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Knowit AB lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Knowit AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,69 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,40 SEK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Knowit AB mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,59 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent verringert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,19 SEK, gegenüber -10,430 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 5,72 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 5,80 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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