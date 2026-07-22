Ausblick: Knowles gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Knowles stellt am 23.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Knowles im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,305 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,090 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 157,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145,9 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 643,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 593,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at