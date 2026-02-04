Ausblick: Knowles stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Knowles wird am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,353 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Knowles noch ein Gewinn pro Aktie von 0,210 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Knowles 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 156,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Knowles 142,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,10 USD im Vergleich zu -2,640 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 587,2 Millionen USD, gegenüber 553,5 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at