Ausblick: Knowles veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Knowles wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass Knowles für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,238 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 132,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 147,4 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,25 USD aus. Im Vorjahr waren 0,500 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 631,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 593,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at