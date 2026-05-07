Kobayashi Pharmaceutical Aktie
WKN: 920477 / ISIN: JP3301100008
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Kobayashi Pharmaceutical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kobayashi Pharmaceutical präsentiert am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 5,38 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 21,86 JPY erwirtschaftet worden.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 33,74 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 3,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 32,61 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 151,58 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 49,19 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 173,49 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 165,74 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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