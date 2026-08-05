Ausblick: Kobayashi Pharmaceutical legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kobayashi Pharmaceutical öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 24,21 JPY je Aktie gegenüber 20,75 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 2,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 37,44 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 36,41 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 140,07 JPY im Vergleich zu 49,19 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 172,65 Milliarden JPY, gegenüber 165,74 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at