Ausblick: Kobayashi Pharmaceutical stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kobayashi Pharmaceutical wird am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 81,80 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 63,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 53,38 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,14 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 155,58 JPY, gegenüber 135,42 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 165,38 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 165,60 Milliarden JPY generiert worden waren.
