Kobayashi Pharmaceutical Aktie

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WKN: 920477 / ISIN: JP3301100008

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: Kobayashi Pharmaceutical stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kobayashi Pharmaceutical wird am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 64,57 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Kobayashi Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 48,99 JPY in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 45,13 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 43,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 139,12 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 49,19 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 171,96 Milliarden JPY, gegenüber 165,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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