Ausblick: Kobe Steel mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kobe Steel öffnet am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 72,71 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 25,83 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 98,03 JPY je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 601,31 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 5,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 569,06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 250,95 JPY je Aktie, gegenüber 237,80 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 2.562,52 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 2.436,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at