Kobe Steel Aktie
WKN: 858737 / ISIN: JP3289800009
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Kobe Steel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Kobe Steel gibt am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 70,86 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 117,23 JPY je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kobe Steel in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 609,05 Milliarden JPY im Vergleich zu 635,50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 257,57 JPY im Vergleich zu 304,64 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2.487,29 Milliarden JPY, gegenüber 2.555,03 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kobe Steel Ltd.
|
05.02.26
|Ausblick: Kobe Steel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: Kobe Steel präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: Kobe Steel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Kobe Steel stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Kobe Steel Ltd.
Aktien in diesem Artikel
|Kobe Steel Ltd.
|12,64
|2,63%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.