Ausblick: Kobe Steel stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kobe Steel gibt am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 70,86 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 117,23 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Kobe Steel in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 609,05 Milliarden JPY im Vergleich zu 635,50 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 257,57 JPY im Vergleich zu 304,64 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2.487,29 Milliarden JPY, gegenüber 2.555,03 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at