Ausblick: Kodiak AI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kodiak AI wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,174 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,6 Millionen USD für Kodiak AI, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,480 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -6,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,7 Millionen USD, gegenüber 3,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at