Kodiak AI Aktie
WKN DE: A41JAC / ISIN: US5000811043
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kodiak AI informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kodiak AI wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,174 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 2,6 Millionen USD für Kodiak AI, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,480 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -6,420 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,7 Millionen USD, gegenüber 3,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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