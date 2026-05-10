Kodiak Gas Services Aktie
WKN DE: A3ECGY / ISIN: US50012A1088
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Kodiak Gas Services informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kodiak Gas Services wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,534 USD je Aktie gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 340,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 329,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,50 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,890 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,50 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,31 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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