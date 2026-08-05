Kodiak Gas Services Aktie
WKN DE: A3ECGY / ISIN: US50012A1088
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Kodiak Gas Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kodiak Gas Services wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
11 Analysten schätzen, dass Kodiak Gas Services für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,674 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 19,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 386,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 322,8 Millionen USD umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,18 USD, gegenüber 0,890 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 1,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,31 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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