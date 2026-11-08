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WKN DE: A3ECGY / ISIN: US50012A1088

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: Kodiak Gas Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kodiak Gas Services stellt am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,618 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 387,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,96 USD je Aktie, gegenüber 0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 1,52 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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