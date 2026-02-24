Kodiak Gas Services Aktie

Kodiak Gas Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ECGY / ISIN: US50012A1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Kodiak Gas Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kodiak Gas Services präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,493 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kodiak Gas Services ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 331,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 309,5 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,560 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,31 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,16 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kodiak Gas Services Inc Registered Shs

mehr Nachrichten