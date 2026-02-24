Ausblick: Kodiak Gas Services stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kodiak Gas Services präsentiert am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,493 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kodiak Gas Services ein EPS von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 6,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 331,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 309,5 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,560 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,31 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,16 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at