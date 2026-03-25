Koenig & Bauer Aktie
WKN: 719350 / ISIN: DE0007193500
|Expertenmeinungen
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: Koenig Bauer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Koenig Bauer wird am 26.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,450 EUR je Aktie vermeldet.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 435,8 Millionen EUR gegenüber 454,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,19 Prozent.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,566 EUR, gegenüber -4,240 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,30 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,27 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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