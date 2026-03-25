Koenig & Bauer Aktie

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WKN: 719350 / ISIN: DE0007193500

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Expertenmeinungen 25.03.2026 07:01:06

Ausblick: Koenig Bauer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Koenig Bauer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wie Koenig Bauer mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Koenig Bauer wird am 26.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,450 EUR je Aktie vermeldet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 435,8 Millionen EUR gegenüber 454,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,19 Prozent.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,566 EUR, gegenüber -4,240 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,30 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,27 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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27.05.25 Koenig & Bauer Buy Warburg Research
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