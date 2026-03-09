Kohl's Aktie

Kohl's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884195 / ISIN: US5002551043

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Kohls legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kohls wird am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,860 USD aus. Im letzten Jahr hatte Kohls einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,02 Milliarden USD aus – eine Minderung von 7,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kohls einen Umsatz von 5,40 Milliarden USD eingefahren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,40 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,980 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 14,83 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 16,22 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

