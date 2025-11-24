Ausblick: Kohls präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kohls präsentiert am 25.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Verlust von -0,164 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,32 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,71 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,767 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,980 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 14,62 Milliarden USD, gegenüber 16,22 Milliarden USD im Vorjahr.

