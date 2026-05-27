Kohl's Aktie
WKN: 884195 / ISIN: US5002551043
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Kohls verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kohls lädt am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 13 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,191 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,130 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,50 Prozent auf 2,99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Kohls noch 3,23 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,36 USD, gegenüber 2,38 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 14,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,53 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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