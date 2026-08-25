Ausblick: Kohls veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kohls präsentiert am 26.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,583 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kohls noch 1,35 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 6,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,55 Milliarden USD umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,38 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,76 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 15,53 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at