KOHOKU KOGYO Aktie
WKN DE: A3C9BB / ISIN: JP3302100007
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: KOHOKU KOGYO legt Quartalsergebnis vor
KOHOKU KOGYO präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 37,70 JPY gegenüber 14,47 JPY im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,45 Prozent auf 5,07 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 155,44 JPY aus. Im Vorjahr waren 114,73 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 20,01 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 17,45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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